Сход лавины на Сахалине после взрыва попал на видео

Сход лавины Невельском районе Сахалина после взрыва склона попал на видео

Telegram-канал Shot

В Невельском районе Сахалина специально взорвали склон, чтобы спустить лавину снега объемом более тысячи кубических метров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что работу провели на 12-ом километре трассы Невельск— Шебунино. По словам специалистов, это было необходимо для безопасности движения на участке, перед взрывом перекрыли дорогу с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что В Синегорске Сахалинской области в одном из домов снежной лавиной выдавило окна. Инцидент произошел на улице Коммунистической. Сошедшая с крыши дома снежная масса выбила окна в двух квартирах.