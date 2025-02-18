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06:12, 18 февраля 2025Россия

Сход лавины на Сахалине после взрыва попал на видео

Сход лавины Невельском районе Сахалина после взрыва склона попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Telegram-канал Shot

В Невельском районе Сахалина специально взорвали склон, чтобы спустить лавину снега объемом более тысячи кубических метров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что работу провели на 12-ом километре трассы Невельск— Шебунино. По словам специалистов, это было необходимо для безопасности движения на участке, перед взрывом перекрыли дорогу с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что В Синегорске Сахалинской области в одном из домов снежной лавиной выдавило окна. Инцидент произошел на улице Коммунистической. Сошедшая с крыши дома снежная масса выбила окна в двух квартирах.

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