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11:53, 18 февраля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело о халатности должностных лиц Минстроя в российском регионе

В Перми СК возбудил дело о халатности должностных лиц Минстроя Прикамья
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Перми следователи возбудили уголовное дело о халатности, допущенной должностными лицами Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 («Халатность»). Сейчас расследование дела находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.

По данным следствия, речь идет о халатности, которую допустили должностные лица краевого министерства строительства при расселении аварийного жилья. С января по декабрь 2024 года должностные лица краевого Минстроя и подведомственных ему учреждений, а также органов местного самоуправления муниципальных образований не освоили в полном объеме выделенные из бюджета Прикамья деньги на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья по региональной адресной программе. Жильцы аварийных многоквартирных домов и сейчас продолжают жить в небезопасных для жизни и здоровья условиях.

Ранее сообщалось, что следователи подозревают заместителя главы администрации подмосковного города Мытищи в халатности, в результате чего был незаконно выдан жилищный сертификат.

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