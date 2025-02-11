Замглавы подмосковного города заподозрили в незаконной выдаче жилищного сертификата

СК заподозрил замглавы Мытищ в незаконной выдаче жилищного сертификата

Следователи подозревают заместителя главы администрации подмосковного города Мытищи в халатности, в результате чего был незаконно выдан жилищный сертификат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

Грубые нарушения в действиях должностных лиц мытищинской администрации были выявлены в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении местной жительницы.

В отношении замглавы администрации подмосковного города возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). В СК считают, что ответственные чиновники не проверили достоверность представленных сведений о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и доходы семьи. Также они не запросили необходимую информацию в службе по вопросам миграции полиции и в налоговой инспекции.

Подпавший под следствие замглавы Мытищ возглавлял две комиссии, которые признали семью малоимущей и приняли решение о выдаче ей жилищного сертификата, хотя при правильном расчете среднего дохода у нее не было права на его получение.

Власти Московской области решили ужесточить правила выделения жилищных сертификатов после скандала, разгоревшегося из-за предоставления сертификата на квартиру семье мигрантов. История вызвала общественный резонанс, ею заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В Мытищах была задержана женщина по подозрению в мошенничестве в получении выплат на 24 миллиона рублей.