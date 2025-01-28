В Подмосковье изменят правила выделения сертификатов на жилье после скандала с мигрантами

В Подмосковье ужесточат правила предоставления жилищных сертификатов

Власти Московской области ужесточат правила выделения жилищных сертификатов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Ранее в Мытищах разгорелся скандал из-за предоставления сертификата на квартиру семье мигрантов. После того как история вызвала общественный резонанс, ею заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Согласно новым правилам, на получение жилья могут претендовать семьи, непрерывно живущие на территории региона не меньше десяти лет. Ранее этой срок составлял пять лет. Ключевым фактором станет место рождения родителей — хотя бы один из них должен быть уроженцем Московской области.

Ранее в Мытищах была задержана женщина по подозрению в мошенничестве в получении выплат на 24 миллиона рублей. Речь идет о выделении жилищной субсидии, пояснили в Следственном комитете. Имеется ли в виду та же семья, о которой сообщалось ранее, не уточнялось.