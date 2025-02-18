Следователи возбудили дело о насилии над мальчиком в туалете элитной российской школы

В Петербурге СК возбудил дело о насилии над мальчиком в туалете элитной школы

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о насилии над мальчиком в туалете элитной школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).

По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля. Тогда в учебном заведении города в отношении 13-летнего школьника были совершены противоправные действия. Сейчас правоохранители допрашивают учащихся школы и педагогов. Кроме того, ведется работа с потерпевшим.

13 февраля стало известно, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе города. Свои действия они снимали на видео, которое распространили в социальных сетях. В тот день шестиклассник во время перемены пошел в уборную. Вслед за ним туда зашли трое одноклассников. Подростки закрыли дверь и приказали сверстнику снять штаны. Под угрозой физического насилия они принудили несовершеннолетнего к половому акту.

Спустя некоторое время снятый ролик попал к отцу пострадавшего. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.