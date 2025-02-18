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12:52, 18 февраля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело о насилии над мальчиком в туалете элитной российской школы

В Петербурге СК возбудил дело о насилии над мальчиком в туалете элитной школы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о насилии над мальчиком в туалете элитной школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).

По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля. Тогда в учебном заведении города в отношении 13-летнего школьника были совершены противоправные действия. Сейчас правоохранители допрашивают учащихся школы и педагогов. Кроме того, ведется работа с потерпевшим.

13 февраля стало известно, что трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы, расположенной в Московском районе города. Свои действия они снимали на видео, которое распространили в социальных сетях. В тот день шестиклассник во время перемены пошел в уборную. Вслед за ним туда зашли трое одноклассников. Подростки закрыли дверь и приказали сверстнику снять штаны. Под угрозой физического насилия они принудили несовершеннолетнего к половому акту.

Спустя некоторое время снятый ролик попал к отцу пострадавшего. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

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