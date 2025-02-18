В России стали искать способ быстрее снизить ключевую ставку

Глава МЭР Решетников заявил о согласовании с ЦБ мер по снижению ключевой ставки

Правительство и Банк России согласовали список мер, которые позволят регулятору быстрее перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), то есть снижению ключевой ставки. Об этом в интервью RT рассказал, не уточнив конкретно, о каких действиях идет речь, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, в том числе речь идет об ограничении кредитования госкомпаний, которые занимают значимую долю в общем объеме и пользуются льготами. Министр заметил, что кредитный ресурс в стране все же ограничен и нужно как-то распределить его между частным и государственным сектором, чтобы последний не позволял себе лишнего за счет поддержки.

Решетников напомнил, что перед правительством стоят задачи по созданию новой инфраструктуры и перезапуску экономики, так что остановить кредитование не получится. Однако аргументы ЦБ по поводу кредитования он тоже считает обоснованными.

В качестве решения глава МЭР видит более адресное и выверенное применение льготных кредитов, иначе регулятору придется снова поднимать ставку. Главной задачей в текущих условиях министр считает сохранение компаний, чтобы никто из них в процессе необходимого охлаждения экономики не выбыл из строя.

На прошлой неделе ЦБ во второй раз оставил ставку на уровне 21 процента годовых, указав, что на следующем заседании совета директоров в конце марта рассмотрит вопрос ее повышения. Основными аргументами, не позволяющими перейти к смягчению, стали сохраняющаяся недопустимо высокая инфляция, заметное преобладание спроса над предложением и значительные бюджетные траты в начале года, которые, возможно, компенсировали сокращение кредитования.