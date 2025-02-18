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11:55, 18 февраля 2025Экономика

Спрос на «металл будущего» в России назвали переоцененным

Минпромторг: Спрос на литий в России может оказаться ниже ожидаемого
Вячеслав Агапов

Фото: Steve Morfi / Shutterstock / Fotodom  

Спрос на литий в России может оказаться ниже ожидаемого. О возможной переоценке потребности в «металле будущего» рассказал замглавы департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров, его цитирует РБК.

По словам представителя ведомства, сейчас потребление лития находится на уровне тысячи тонн, а целевой уровень к 2028 году — десять тысяч. Однако прогнозный спрос может оказаться меньше на фоне ожидаемого снижения производства электромобилей.

«Флагманский проект по производству активных катодных материалов с использованием лития, возможно, будет скорректирован — спрос с 2028 года кратно меньше, исходя из планов коллег по снижению производства активных катодных материалов на фоне ожиданий прогнозного снижения производства автомобилей на электротяге», — пояснил Федоров.

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического транспорта, с 2025–2030 годов планируется увеличение выпуска электрокаров с 18 до 220 тысяч штук. По словам старшего консультанта консалтинговой компании «Имплемента», Булата Маснавиева, для создания такой производственной базы потребуется порядка 20-25 тысяч тонн LCE (эквивалент карбоната лития) в год.

В последнее время литий приобрел огромное значение для мировой экономики. 2023 год стал неудачным для производителей этого редкоземельного металла, но с конца 2020-го по ноябрь 2022 года металл подорожал в 15 раз на фоне принятых программ декарбонизации и роста производства электрокаров.

Осенью 2024 года министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану заявил о планах начать вместе с Россией добычу и переработку лития. По его словам, реализация соответствующих решений даст возможность в течение семи-восьми лет выйти на уровень переработки, позволяющий создавать электрические батареи.

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