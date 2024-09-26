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17:30, 26 сентября 2024Экономика

Африканская страна решила добывать редкоземельный металл в партнерстве с Россией

В Мали анонсировали совместную с Россией работу по добыче лития

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мали планирует начать вместе с Россией добычу и переработку лития, сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану, которого цитирует «Интерфакс».

«Мы обратились к РФ с вопросом разработки такого важного сырья как литий для того, чтобы установить стратегическое партнерство», — сказал представляющий африканскую страну высокопоставленный чиновник. По его словам, реализация соответствующих решений даст возможность в течение семи-восьми лет выйти на уровень переработки, позволяющий создавать электрические батареи.

Литий в последнее время приобрел огромное значение для мировой экономики. И, хотя 2023 год стал неудачным для производителей этого редкоземельного металла, с конца 2020-го по ноябрь 2022 года он подорожал в 15 раз на фоне принятых программ декарбонизации и роста производства электрокаров.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой обращал внимание на то, что с марта стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, в котором 75 процентов приобрела «дочка» «Росатома». Весной 2024-го СМИ также анонсировали старт в Мали проекта по добыче лития, выкупленного у австралийской Leo Lithium китайской компанией Ganfeng Lithium, писал сайт Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

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      Дмитрий Воронин
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