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19:13, 17 января 2024Экономика

Крупнейший в мире производитель «металла будущего» уволит сотрудников

Крупнейший производитель лития в мире объявил об увольнениях и сокращении затрат

Фото: Christian Charisius / Globallookpress.com

Крупнейший мировой производитель лития, металла, который в последние годы приобрел огромное значение для ключевых экономик, на фоне резкого уменьшения его стоимости объявил о планах по снижению расходов. В частности, американская Albemarle намерена сократить затраты на 95 миллионов долларов в год и уволить неназванное число сотрудников, сообщается в пресс-релизе компании.

За последний год капитализация Albemarle рухнула почти в полтора раза. «Меры, которые мы сейчас принимаем, позволят нам ускорить рост в краткосрочной перспективе и сохранить будущие возможности», — заявил глава компании Кент Мастерс.

Популярность и рост стоимости лития связаны с тем, что более 70 процентов этого «металла будущего» к началу 20-х годов стали уходить на производство литиевых батарей, используемых в огромном количестве современных устройств — от ноутбуков до фотоаппаратов, а также для электротранспорта.

С конца 2020-го по ноябрь 2022 года литий подорожал в 15 раз на фоне принятых программ декарбонизации и роста производства электрокаров. Однако 2023 год стал неудачным для производителей металла. В связи с повышением ставок рефинансирования большинством ведущих центробанков мира и ростом стоимости кредитов инвестиционная активность в отрасли электромобилей также снизилась, а вслед за ней и планы расширения производства из-за упавшего спроса. В августе 2023 года на торгах на Лондонской бирже металлов (LME) литий подешевел до минимума с декабря 2021-го. Эксперты связали такую динамику в том числе с увеличением объемов добычи лития по всему миру.

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      Дмитрий Воронин
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