Стоимость самого ценного металла 2022 года рекордно упала

Цены на литий на бирже LME упали до минимума с 2021 года из-за снижения спроса

Цены на литий — так называемый ресурс будущего, используемый при производстве аккумуляторов, в том числе для электротранспорта — с начала года неуклонно снижаются. В ходе торгов 29 агуста спотовая стоимость металла на Лондонской бирже металлов (LME) упала до минимума с декабря 2021 года. За месяц фьючерсы на гидроксид лития с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи подешевели на 23 процента, снизившись в цене до 33,1 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что одним из факторов удешевления металла стало увеличение добычи лития по всему миру. Новые мощности создают такие страны, как Боливия, Аргентина и Чили. Кроме того, компании из Китая начали добывать металл в Намибии и Зимбабве, а Германия планирует приступить к его производству в Саксонии и Баден-Вюртемберге. Нарастить производство намерены и в России.

Другой причиной падения цен на литий является замедление роста спроса на аккумуляторы для электромобилей. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов объяснил, что производители аккумуляторов для электрокаров в Китае, крупнейшем рынке электромобилей, снизили покупательскую активность с начала третьего квартала на фоне затоваривания складов и исчерпания средств от госсубсидий. Кроме того, тенденция может быть связана с потерей интереса рыночных инвесторов к сырьевым товарам в пользу более доходных инструментов, например гособлигаций США, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Впрочем, цены могут вернуться к росту уже в следующем году, допускает эксперт. Литий начнет дорожать после перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к смягчению денежно-кредитной политики. В то же время на рост котировок повлияет восстановление темпов роста экономики КНР, полагает Калянов.

За 2022 год цены на литий выросли почти в три раза, а за три года потребление металла взлетело в 2,1 раза — такого скачка не было зафиксировано ни на один из других сырьевых товаров. Тогда газета «Известия» назвала литий самым ценным металлом года.

