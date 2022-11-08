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11:04, 8 ноября 2022Экономика

Назван самый ценный металл года

«Известия» назвали литий самым ценным металлом года

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Цены на литий с начала года утроились, в отличие от других промышленных металлов, которые просели из-за угрозы глобальной рецессии, пишут «Известия».

С 2019 по 2022 год общее потребление лития, которого издание называет самым ценным металлом года, взлетело в 2,1 раза, до 670 тысяч тонн карбоната — ни на один из других сырьевых товаров не зафиксировано такого скачка. В ближайшие годы может быть введено в эксплуатацию рудников суммарной мощностью до 600 тысяч тонн, что немногим меньше нынешнего уровня производства.

Миллиардер Илон Маск ранее сравнил обладателей перерабатывающих литиевую руду (солевой раствор или сподумен из горных пород) предприятий с владельцами станков для печатания денег. По прогнозным запасам лития Россия находится на третьем месте в мире, но в стране нет добывающих мощностей — только переработка.

Ранее сообщалось, что Россия может построить партнерские отношения с Боливией, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире — 21 миллион тонн.

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Платон Щукин
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