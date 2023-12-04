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10:08, 4 декабря 2023Экономика

Самый ценный металл 2022 года резко подешевел

Мировые цены на литий за год снизились в пять раз
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Мировые цены на литий за последние 12 месяцев резко снизились. Об этом сообщает газета «Известия».

С конца 2020-го по ноябрь 2022 года литий подорожал в 15 раз на фоне принятых программ декарбонизации и роста производства электрокаров в полтора раза. Автомобильные аккумуляторы обеспечивали 60 процентов спроса на самый ценный металл 2022 года, и из-за ажиотажа на рынке его стоимость начала расти. В конце 2021 года мировой спрос составил 97 тысячи тонн металла, а в 2022 — 130 тысяч тонн при дефиците предложения в две и пять тысяч тонн соответственно.

Однако несмотря на рост популярности лития цены к ноябрю 2023 года опустились до 18 тысяч долларов за тонну. Причиной стало повышение ставок рефинансирования большинством ведущих центробанков мира и росту цен кредитов. Инвестиционная активность в отрасли электромобилей также снизилась. Так, General Motors, Honda, LG Energy Solution заявили о сокращении планов расширения производства из-за упавшего спроса.

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«В последние годы на ожиданиях быстрого роста спроса и на фоне высоких цен в мире были сделаны большие инвестиции и было запущено много проектов по добыче лития. Динамика роста спроса начинает отставать от скорости роста потенциального предложения, и цены снижаются», — объяснил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

В августе 2023 года на торгах на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость используемого при производстве аккумуляторов металла упала до минимума с декабря 2021 года. За месяц фьючерсы на гидроксид лития с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи подешевели на 23 процента, снизившись в цене до 33,1 тысячи долларов за тонну. Эксперты связали подобную динамику с увеличением объемов добычи лития по всему миру.

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      Вячеслав Агапов
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