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20:08, 18 февраля 2025Россия

Стало известно о сдерживающих натиск ВСУ у российской границы «космонавтах»

Военкор Котенок опубликовал пост с рассказом о сдерживающих ВСУ бойцах ВКС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы Воздушно-космических сил (ВКС) России, прозванные «космонавтами», сдерживают натиск Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ российской границы. Об этом стало известно из публикации российского военного корреспондента Юрия Котенка в Telegram.

Военкор репостнул запись с призывом поучаствовать в гуманитарном сборе для закупки необходимых технических средств для бойцов ВКС и рассказом о ситуации на этом участке.

«На харьковском направлении бойцы сдерживают натиск врага, отдельный полк ВКС отрабатывает по противнику, но технических возможностей не хватает», — говорится в посте, который опубликовал Котенок.

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К записи также были приложены кадры, на которых люди в разномастном камуфляже с шевронами (на одном из которых — флаг Российской империи) и с закрытыми лицами сообщают, что ВСУ регулярно пытаются прорвать российскую границу и постоянно обстреливают российских военных.

Известно, что мотострелки ВКС принимают участие и в отражении вторжения ВСУ в Курской области.

ЖЗЛ
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