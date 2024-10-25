Российские военные показали трофейные натовские гранаты с позиций ВСУ в Курской области

RusVesna: ВС РФ показали трофейные гранаты НАТО с позиций ВСУ в Курской области

Российские военные показали трофейные натовские гранаты с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«На фото трофейные натовские гранаты и безоткатное орудие СПГ-9», — уточняется в публикации.

Мотострелки Воздушно-космических сил (ВКС) ВС РФ продолжают наступление под Ольговкой и в направлении Коренево в курском приграничье. Они уничтожают заблокированные там подразделения ВСУ, пишут военкоры.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация.