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01:37, 25 октября 2024Россия

Российские военные показали трофейные натовские гранаты с позиций ВСУ в Курской области

RusVesna: ВС РФ показали трофейные гранаты НАТО с позиций ВСУ в Курской области

Фото: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российские военные показали трофейные натовские гранаты с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«На фото трофейные натовские гранаты и безоткатное орудие СПГ-9», — уточняется в публикации.

Мотострелки Воздушно-космических сил (ВКС) ВС РФ продолжают наступление под Ольговкой и в направлении Коренево в курском приграничье. Они уничтожают заблокированные там подразделения ВСУ, пишут военкоры.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация.

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      Марина Совина
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