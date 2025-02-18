Стало известно об интересе к российскому ударному «Кубу-2Э» за рубежом

«Калашников»: Ударный дрон «Куб-2Э» вызывает повышенный интерес за рубежом

Управляемый барражирующий боеприпас (УББ) «Куб-2Э» вызывает повышенный интерес за рубежом. Об этом стало известно из сообщения концерна «Калашников» в Telegram.

УББ «Куб-2Э» был презентован на международной оборонной выставке в Абу-Даби (ОАЭ). «Делегации военнослужащих разных стран с интересом знакомятся с особенностями нового боеприпаса», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что УББ отличается маневренностью и широким спектром применения, а благодаря оптико-электронным системам «Куб-2Э», предназначенным для поражения личного состава противника и его техники, может наводиться даже на перемещающиеся цели.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости сообщил, что барражирующие боеприпасы линейки «Куб-2Э» впервые покажут на выставке в Абу-Даби.