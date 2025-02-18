Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:24, 18 февраля 2025Наука и техника

Стало известно об интересе к российскому ударному «Кубу-2Э» за рубежом

«Калашников»: Ударный дрон «Куб-2Э» вызывает повышенный интерес за рубежом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Управляемый барражирующий боеприпас (УББ) «Куб-2Э» вызывает повышенный интерес за рубежом. Об этом стало известно из сообщения концерна «Калашников» в Telegram.

УББ «Куб-2Э» был презентован на международной оборонной выставке в Абу-Даби (ОАЭ). «Делегации военнослужащих разных стран с интересом знакомятся с особенностями нового боеприпаса», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что УББ отличается маневренностью и широким спектром применения, а благодаря оптико-электронным системам «Куб-2Э», предназначенным для поражения личного состава противника и его техники, может наводиться даже на перемещающиеся цели.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости сообщил, что барражирующие боеприпасы линейки «Куб-2Э» впервые покажут на выставке в Абу-Даби.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      Потолок цен на российскую нефть захотели опустить еще ниже

      Бортпроводники на весь полет лишили пассажиров туалетов и вызвали гнев пользователей сети

      Россиянам назвали опасные ошибки в обращении с мусором

      Время полета «Суперкама» увеличили на 50 процентов

      В ВСУ заявили о бессмысленных потерях

      Волочкова обвинила мачеху дочери в зависти

      Рособрнадзор назвал оценку для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      На Западе заявили о планах признать Зеленского готовым к переговорам

      Спецпредставитель Трампа назвал переговоры превзошедшими все ожидания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше