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12:02, 18 февраля 2025Путешествия

Стая обезьян напала на дом россиянок на Бали и попала на видео

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Стая обезьян напала на дом россиянок, отдыхающих на Бали, и попала на видео. Роликом одна из туристок поделилась на странице @13_laika в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, что обезьяна забралась в комнату через балкон. Девушки начали кричать, одна спряталась в ванной, а вторая позвала на помощь. На крики прибежали сотрудники администрации отеля или жилого комплекса, в котором произошел инцидент. Мужчины выгнали обезьяну на улицу.

Однако на этом атака диких животных не закончилась: затем они пришли целой стаей и попытались проникнуть внутрь через закрытые двери балкона. «Украдены печеньки и тарелка, балкон обоссали и разгромили. Мы еле остались живы», — пошутила автор видео.

Ранее стая диких обезьян напала на туристку в Китае и искусала ее. Инцидент произошел на горе Угун в китайской провинции Цзянси.

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