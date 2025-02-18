Стая обезьян напала на дом россиянок на Бали и попала на видео

Стая обезьян напала на дом россиянок, отдыхающих на Бали, и попала на видео. Роликом одна из туристок поделилась на странице @13_laika в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи видно, что обезьяна забралась в комнату через балкон. Девушки начали кричать, одна спряталась в ванной, а вторая позвала на помощь. На крики прибежали сотрудники администрации отеля или жилого комплекса, в котором произошел инцидент. Мужчины выгнали обезьяну на улицу.

Однако на этом атака диких животных не закончилась: затем они пришли целой стаей и попытались проникнуть внутрь через закрытые двери балкона. «Украдены печеньки и тарелка, балкон обоссали и разгромили. Мы еле остались живы», — пошутила автор видео.

Ранее стая диких обезьян напала на туристку в Китае и искусала ее. Инцидент произошел на горе Угун в китайской провинции Цзянси.