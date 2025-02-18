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18:34, 18 февраля 2025Путешествия

Стюардессы открыли аварийную дверь и устроили фотосессию на крыле самолета

New York Post: Стюардессы Eastar Jet устроили фотосессию на крыле самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Стюардессы авиакомпании Eastar Jet открыли аварийную дверь и устроили фотосессию на крыле самолета. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, инцидент произошел 12 февраля в международном аэропорту Чхонджу в Южной Корее. Из-за погодных условий рейс был задержан, поэтому авиакомпания решила провести внеплановые учения для членов экипажа. Однако, как заявили в руководстве перевозчика, фотосессия была инициативой стюардесс.

Поскольку аэропорт Чхонджу признан военным объектом, фото- и видеосъемка на его территории строго запрещены. Теперь нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере 30 миллионов корейских вон (1,9 миллиона рублей).

Ранее стюардесса российской авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Сотрудница отечественного перевозчика позировала на камеру в платье и пиджаке черного цвета.

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