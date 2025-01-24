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09:32, 24 января 2025Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @soffiivv

Стюардесса российской авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница отечественного перевозчика позирует на камеру в платье и пиджаке черного цвета. Свой образ девушка дополнила пилоткой, собранными в пучок волосами и шейным платком.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Такая красивая», «Великолепная», «Милая», «Мне нравится», «Прекрасная девушка», — написали они.

Ранее российская стюардесса назвала пассажирам самые безопасные места в самолете. Бортпроводница объяснила, что места у аварийных выходов считаются наиболее безопасными из-за близости к аварийному трапу.

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