Суд приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену

В Ростове-на-Дону мужчину осудили на 12 лет за госизмену

В Ростове-на-Дону мужчину осудили на 12 лет за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, инженер-конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в период с февраля 2023 года по апрель 2023 года в ходе переписки в одном из мессенджеров с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины выполнял его задания, а также инициативно передавал ему информацию о деятельности предприятия, которая могла быть использована для нанесения критического ущерба организации и для безопасности России.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что сотрудницу МЧС ЛНР уличили в работе на украинскую разведку.