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08:32, 18 февраля 2025Силовые структуры

Телефонные мошенники спрятали россиянку в гостинице и убедили отдать им сбережения

На Алтае полиция спасла от мошенников женщину, уехавшую из дома в гостиницу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Алтайском крае полиция предотвратила мошенничество, жертвой которого стала местная жительница, собиравшаяся отдать аферистам 3,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Аферисты позвонили женщине, представившись сотрудниками энергосбытовой компании, запросили у нее смс-коды якобы для проверки счетчиков. Затем с ней связались мнимые сотрудники Госуслуг и сообщили о взломе ее аккаунта, а подставной следователь запугал подозрительной заявкой на кредит. Россиянку убедили «защитить деньги», для чего ее заставили обманом уехать в другой город и там поселиться в гостинице. Находясь под психологическим воздействием, женщина отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей.

В это время ее дочь обратилась в полицию, заявив о пропаже матери. Полицейские нашли ее в тот момент, когда она собиралась в банке перевести 3,2 миллиона рублей на счет, указанный ей мошенниками. Женщину вернули домой. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется поиск злоумышленников.

17 февраля сообщалось, что в Новгородской области задержали восьмерых участников преступной группы, которые обманывали пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

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