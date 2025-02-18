Телефонные мошенники спрятали россиянку в гостинице и убедили отдать им сбережения

На Алтае полиция спасла от мошенников женщину, уехавшую из дома в гостиницу

В Алтайском крае полиция предотвратила мошенничество, жертвой которого стала местная жительница, собиравшаяся отдать аферистам 3,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Аферисты позвонили женщине, представившись сотрудниками энергосбытовой компании, запросили у нее смс-коды якобы для проверки счетчиков. Затем с ней связались мнимые сотрудники Госуслуг и сообщили о взломе ее аккаунта, а подставной следователь запугал подозрительной заявкой на кредит. Россиянку убедили «защитить деньги», для чего ее заставили обманом уехать в другой город и там поселиться в гостинице. Находясь под психологическим воздействием, женщина отдала мошенникам 1,3 миллиона рублей.

В это время ее дочь обратилась в полицию, заявив о пропаже матери. Полицейские нашли ее в тот момент, когда она собиралась в банке перевести 3,2 миллиона рублей на счет, указанный ей мошенниками. Женщину вернули домой. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется поиск злоумышленников.

17 февраля сообщалось, что в Новгородской области задержали восьмерых участников преступной группы, которые обманывали пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.