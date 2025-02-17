Полицейские задержали обманывающих российских пенсионеров мошенников

В Новгородской области задержали восьмерых участников преступной группы, которые обманывали пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Двое организаторов заключены под стражу, а остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
По данным следствия, с 2022 по 2023 год житель Красноярска организовал группу мошенников, которые действовали на территории Новгородской области и других регионов России. Аферисты занимались ремонтом и настройкой компьютерной техники, навязывали услуги социально незащищенным гражданам и завышали стоимость. По месту жительства руководителей мошенников и в арендуемых офисах, расположенных в Великом Новгороде и Красноярске, были проведены обыски. В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, деньги и инструкции по механизму обмана граждан, а также другие так называемые методические материалы, которыми злоумышленники пользовались при работе.
Ранее сообщалось, что в МВД предупредили россиян о новой схеме обмана телефонных мошенников, которые теперь представляются учителями и просят у родителей и их детей коды из СМС от портала «Госуслуги».