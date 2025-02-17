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18:47, 17 февраля 2025Силовые структуры

Полицейские задержали обманывающих российских пенсионеров мошенников

В Новгородской области задержали 8 аферистов, обманывавших пенсионеров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Новгородской области задержали восьмерых участников преступной группы, которые обманывали пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»). Двое организаторов заключены под стражу, а остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год житель Красноярска организовал группу мошенников, которые действовали на территории Новгородской области и других регионов России. Аферисты занимались ремонтом и настройкой компьютерной техники, навязывали услуги социально незащищенным гражданам и завышали стоимость. По месту жительства руководителей мошенников и в арендуемых офисах, расположенных в Великом Новгороде и Красноярске, были проведены обыски. В результате правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, деньги и инструкции по механизму обмана граждан, а также другие так называемые методические материалы, которыми злоумышленники пользовались при работе.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили россиян о новой схеме обмана телефонных мошенников, которые теперь представляются учителями и просят у родителей и их детей коды из СМС от портала «Госуслуги».

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