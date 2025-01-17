Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом учителей

МВД: Мошенники под видом учителей просят у родителей коды от «Госуслуг»

В МВД предупредили россиян о новой схеме обмана телефонных мошенников, которые теперь представляются учителями и просят у родителей и их детей коды из СМС от портала «Госуслуг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Аферисты звонят родителям, используя данные настоящих работников школы, а также дипфейки и подменные номера. Мошенники под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля ребенка в «Сферуме» просят сообщить им номер из СМС. Преступники используют полученный код подтверждения для доступа к аккаунту гражданина на «Госуслугах» и противоправной деятельности.

Также аферисты действуют через детей, предупреждая родителей о звонке из школы, а затем запрашивают полученный код у ребенка.

В МВД призвали не терять бдительность и перепроверять поступающую от неизвестных звонящих информацию в учебных заведениях и их работников.

В пресс-службе платформы «Сферум» пояснили «Ленте.ру», что обновления происходят автоматически и исключительно на устройстве пользователя без участия третьих лиц. «Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от "Госуслуг". Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер. Также важно знать, что коммуникации по учебе ведутся исключительно в "Сферуме", где все пользователи верифицированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Сферум» призвали граждан соблюдать правила цифровой безопасности: не сообщать посторонним коды подтверждения от ваших аккаунтов в цифровых сервисах и не передавать свои персональные данные.

Ранее директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко сообщил, что, по оценкам экспертов, за 2024 год россияне потеряли от мошеннических действий от 250 до 300 миллиардов рублей.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.