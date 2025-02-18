В российском городе пожаловались на «сейсмическую активность» из-за трамваев

В Туле жильцы дома пожаловались на «сейсмическую активность» из-за трамваев

В Туле жильцы обветшалого дома, соседствующего с трамвайными путями, пожаловались на подземные толчки и вечную тряску. Об этом сообщает «Тульская служба новостей».

С нестандартной «сейсмической активностью» столкнулись собственники дома по улице Октябрьской. Здание располагается в непосредственной близости от трамвайных путей — примерно в десяти метрах. Посуда в местных квартирах ходит ходуном, мебель и потолки дрожат, людей порой просто подкидывает на диване. «Я падаю с дивана каждое утро, когда проходит трамвай», — поделилась местная жительница.

Обслуживают трамвайную колею, по наблюдениям горожан, некачественно, сроки ремонта неизвестны. Такие сильные вибрации могут разрушить фундамент старой деревянной четырехэтажки, опасаются туляки. «А мы ведь боимся — дом-то старый, он внутри деревянный», — признаются они. Соседний двухэтажный дом обрушился еще в 2016 году, восстанавливать постройку не стали. Причиной обвала назвали размытие грунта — еще одна беда местных домов. На том же основании уже провели расселение другого дома поблизости, однако альтернативное жилье предложили по соседству. «Одно другого не лучше оказалось», — заключила горожанка. Претензии у жильцов копятся и к управляющей компании — по их словам, ремонт в подъездах дома не проводили больше десяти лет, а последние работы осуществили за счет магазина, арендующего площадь в тот же здании. В мэрии заверили, что участок путей на улице Октябрьской планируется обновить в этом году.

С коммунальными проблемами борются и жители одного из домов в Нижнем Тагиле. В здании, построенном больше 70 лет назад, нет газоснабжения и других современных удобств, перекрытия прогнили от постоянных протечек, трубы проржавели, стены потрескались. Вдобавок в одной из квартир обрушился потолок. Несмотря на это признавать дом аварийным не спешат, но и капремонта в нем не проводят.