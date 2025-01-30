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15:17, 30 января 2025Экономика

В российском городе пожаловались на трещащий по швам дом

Тагильчане пожаловались на рушащийся потолок и гниющие перекрытия в доме
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Народный фронт | Свердловская область»

Жильцы двухэтажного дома в Нижнем Тагиле пожаловались, что он трещит по швам, однако до сих пор официально не признан аварийным. Об этом пишет Ura.ru.

Речь идет о доме 1953 года постройки, расположенном на улице Кленовой. В нем нет газоснабжения и других современных удобств, а на днях в одной из квартир обрушился потолок. Среди прочих многолетних проблем — протечки, ржавые трубы, прогнившие конструкции, однако неоднократные жалобы в различные инстанции, включая прокуратуру и Следственный комитет, не дают результата.

«Стены покрыты трещинами, перекрытия гниют и выглядят ненадежно, в некоторых местах можно увидеть дыры, а фундамент рушится. Дом трещит по швам и с каждым годом становится все менее пригодным для проживания. Мы обеспокоены отсутствием капитального ремонта или переселения, ведь здание явно не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта», — посетовала одна из жительниц. Женщина боится, что вместе с соседями может в любой момент оказаться под завалами. По ее словам, управляющие компании регулярно сменяются и проводят в здании лишь косметический ремонт, хотя его состояние сейчас можно считать критическим. Чтобы решить проблему, соседи собирают деньги на билет в Москву, чтобы о проблемах с их домом узнали «на самом высоком уровне».

Между тем гендиректор управляющей компании, обслуживающей дом в данный момент, утверждает, что собственники на протяжении многих лет не оплачивали расходы на содержание общего имущества, что сильно ухудшило техническое состояние несущих и ограждающих конструктивных элементов дома. «На основании предписания организацией выполнены работы по устранению протечек с кровли дома», — отчитался он.

Ранее в Мурино Ленинградской области в лифте одного из домов обвалился потолок прямо во время движения, а через день после этого он застрял.

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