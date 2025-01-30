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10:02, 30 января 2025Экономика

В российском городе жильцы дома застряли в лифте в стиле фильмов ужасов

В Мурино жильцы дома застряли в лифте, где на днях обвалился потолок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В пригороде Петербурга, Мурино, жильцы одного из домов застряли в лифте, где на днях обвалился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент произошел в доме на Охтинской аллее в среду, 29 января. По словам жительницы дома, которая застряла в лифте, проблема была в дверях: они открывались поочередно, а неприятную атмосферу в стиле фильмов ужасов добавляли мигающий свет и гул. На сделанной ей записи девушка сообщает, что подъемник застрял на 12 этаже. Ей и другим «узникам» удалось выскочить из лифта в момент, когда двери резко открылись наполовину. «Не знаю, насколько это безопасно — так из него выходить, но явно лучше, чем ждать, пока он сам упадет вниз», — отметила девушка.

27 января в этом же лифте часть потолка обрушилась во время движения. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что часть потолка сильно отогнулась и практически упала на голову женщине. Между тем в управляющей компании заявили, что лифты полностью исправны.

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