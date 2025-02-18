Турист испугался напавшего на него роя агрессивных пчел, упал и не выжил

Daily Mail: В Индии турист побежал от роя агрессивных пчел, упал и не выжил

В Индии турист испугался напавшего на него роя агрессивных пчел, упал во время попытки убежать и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 44-летний Сандип Пурохит посетил птичий заповедник Карнала недалеко от Мумбаи в числе других туристов. В какой-то момент на группу налетели пчелы, многие из посетителей были искусаны. Пурохит бросился бежать от насекомых, но споткнулся и ударился головой.

Мужчину нашли бездыханным прибывшие на место медики. Пока не удалось установить, от чего именно он лишился жизни. Предполагается, что причиной мог стать как удар головой, так и аллергическая реакция на укусы.

Ранее вылет рейса авиакомпании Delta был сорван из-за поселившегося на крыле самолета огромного роя пчел. Наземный персонал аэропорта заметил на кончике крыла лайнера множество насекомых, вследствие чего рейс задержали на несколько часов.