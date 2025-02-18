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23:51, 18 февраля 2025Мир

В Британии усомнились в способности Европы собрать миротворческий контингент для Украины

Telegraph: Европа не способна собрать миротворческий контингент для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Европейские страны вряд ли смогут сформировать постоянный миротворческий контингент на Украине, поскольку подобная задача потребует больших вложений, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Издание отметило, что потенциально так называемую миротворческую миссию на себя могли бы взять североевропейские государства, входящие в Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании, а также Франция. Журналисты уточнили, что Запад смог бы сформировать контингент численностью до 50 тысяч военнослужащих.

Авторы добавили, что размещение войск потребует создания на Украине специальной военной инфраструктуры. Кроме того, есропейские страны должны будут отправить значительную часть своих войск на Украину. Газета усомнилась в способности собрать миротворческий контингент для Украины из-за «нагрузки на внутренние ресурсы» Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметных разговоров о размещении миротворцев на Украине никто не ведет.

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