В Кремле высказались о размещении миротворцев на Украине

Песков: Предметных разговоров о размещении миротворцев на Украине никто не ведет

Предметных разговоров о размещении миротворцев на Украине никто не ведет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах — и французы, и британцы», — рассказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона знает правила размещения миротворческих контингентов, однако пока с Москвой никто не вел предметных разговоров по этому вопросу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос размещения западного миротворческого контингента на территории Украины «обретает форму», однако все еще остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, так как не решены первопричины конфликта. По его словам, идея Парижа о направлении на Украину миротворцев чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе ядерных держав. К тому же, добавил он, это требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Студенников отметил, что Франция, продолжающая отправлять вооружение Киеву, меньше всего годится на роль миротворца.