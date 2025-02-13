МИД РФ: Отправка миротворцев в Киев бессмысленна, не решены причины конфликта

Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, так как не решены первопричины конфликта. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости.

По его словам, идея Парижа о направлении на Украину миротворцев чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав. К тому же, добавил он, это требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Студенников также отметил, что Франция, продолжающая отправлять вооружение Киеву, «меньше всего годится на роль миротворца».

Он заключил, что ввод на Украину контингента без согласия России — это непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективу размещения западных миротворцев на территории страны. По его словам, в этой теме «остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях».