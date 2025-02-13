Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:40, 13 февраля 2025Бывший СССР

МИД России завил о бессмысленности отправки миротворцев на Украину

МИД РФ: Отправка миротворцев в Киев бессмысленна, не решены причины конфликта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Обсуждать отправку миротворцев на Украину бессмысленно, так как не решены первопричины конфликта. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости.

По его словам, идея Парижа о направлении на Украину миротворцев чревата прямым столкновением на поле боя, в том числе и ядерных держав. К тому же, добавил он, это требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Студенников также отметил, что Франция, продолжающая отправлять вооружение Киеву, «меньше всего годится на роль миротворца».

Он заключил, что ввод на Украину контингента без согласия России — это непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективу размещения западных миротворцев на территории страны. По его словам, в этой теме «остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Искандеры» уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

      В Таджикистане осудили экс-главу МИД и других политиков за попытку госпереворота

      Украинские войска нанесли 12 ударов по встречавшим МАГАТЭ машинам

      В российском регионе отец нашел новорожденного в выгребной яме

      Бывший советник Трампа заявил о «сдаче» президента США Путину

      В Европе решили усилить поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

      Бизнес в России предупредили об увеличении одного вида трат

      Названа сумма расходов Европы на защиту Украины за 10 лет

      В российской больнице врач ввела катетер двухлетнему ребенку в легкое вместо вены

      МИД России завил о бессмысленности отправки миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше