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14:25, 18 февраля 2025Экономика

Украина стала покупать вдвое больше электроэнергии за рубежом

«Экономическая правда»: в феврале Украина вдвое увеличила импорт электроэнергии
Вячеслав Агапов

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

В феврале 2024 года Украина стала покупать вдвое больше электроэнергии за рубежом. Об этом сообщает местное издание «Экономическая правда».

Средний импорт электроэнергии в сутки за 11-17 февраля увеличился до 10,5 тысячи мегаватт. С начала месяца было импортировано почти 130 тысяч мегаватт электроэнергии, больше всего поставок обеспечила Венгрия (36 процентов).

Минэнерго страны предупредило о возвращении ограничений в подаче электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей. Неделей ранее о введении ограничений для промышленных потребителей сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго», позднее меру отменили.

Чтобы пройти отопительный сезон, украинский «Нафтогаз» уже начал импортировать газ. Речь пока идет о небольших объемах поставок, но, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.

Как заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко, Украина испытывает проблемы с газоснабжением из-за ударов Вооруженных сил России по компрессорным станциям. Запасов топлива у Украины достаточно, однако из-за обстрелов не хватает давления для подъема газа из хранилищ.

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