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21:01, 31 января 2025Экономика

Украина начала импортировать газ

Forbes: «Нафтогаз» начал импортировать газ
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Об этом пишет местная версия Forbes.

Отмечается, что речь пока идет о небольших объемах поставок, но в целом, по оценкам экспертов, на решение вопроса может понадобиться до 500 миллионов евро.

Как напоминает издание, прошлым летом в компании заверяли, что перезимовать Украине удастся на собственном газе.

Накануне бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов. Он подчеркнул, что год назад хранилища были заполнены примерно на 20 процентов, а в 2023-м на тот же момент — на 22–23 процента.

«У нас такого раньше никогда не было», — прокомментировал ситуацию эксперт, по словам которого в случае, если грянут морозы, имеющегося газа не хватит для прохождения зимы. Из текущего отопительного сезона Украина выйдет с почти пустыми хранилищами, констатировал он.

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