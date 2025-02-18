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19:38, 18 февраля 2025Мир

Ушаков раскрыл подробности итогов переговоров России и США

Ушаков: США выделят человека или группу для российско-американского трека
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

США намерены выделить специального человека или группу представителей, которые будут заниматься вопросами российско-американского трека. Об этом заявил помощник президента российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров делегаций Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

Ранее Ушаков сообщил, что США достаточно бегло обозначили свои подходы по урегулированию конфликта на Украине, так как темой «плотно» займется специально для этого созданная переговорная группа. При этом Ушаков добавил, что в американскую группу Келлог. На данный момент времени он не участвовал в контактах с российской стороной.

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