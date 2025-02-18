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15:12, 18 февраля 2025Мир

Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

Ушаков: Конкретную дату встречи Путина и Трампа пока трудно назвать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Конкретную дату встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока трудно назвать. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«[Для организации переговоров] нужна плотная работа делегаций России и США. Мы к этому готовы, но пока еще трудно говорить о конкретной дате встречи лидеров двух стран», — отметил представитель Кремля.

Ушаков также усомнился в предположении агентства Bloomberg о том, что встреча Путина и Трампа, возможно, произойдет на следующей неделе.

Ранее Bloomberg сообщило, что российская и американская делегации в ходе переговоров могут согласовать проведение саммита с участием Путина и Трампа в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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