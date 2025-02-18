Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

Ушаков: Конкретную дату встречи Путина и Трампа пока трудно назвать

Конкретную дату встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока трудно назвать. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«[Для организации переговоров] нужна плотная работа делегаций России и США. Мы к этому готовы, но пока еще трудно говорить о конкретной дате встречи лидеров двух стран», — отметил представитель Кремля.

Ушаков также усомнился в предположении агентства Bloomberg о том, что встреча Путина и Трампа, возможно, произойдет на следующей неделе.

Ранее Bloomberg сообщило, что российская и американская делегации в ходе переговоров могут согласовать проведение саммита с участием Путина и Трампа в Саудовской Аравии на следующей неделе.