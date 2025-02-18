Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 18 февраля 2025Мир

Утренняя сессия переговоров России и США закончилась

Захарова: Закончилась утренняя сессия в Эр-Рияде, перешли к рабочему ланчу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Закончилась утренняя сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что делегации России и США приступили к рабочему ланчу. Уточняется, что после обеденного перерыва участники вернутся за стол переговоров на завершающую сессию.

Ранее стали известны планы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в день переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Отмечается, что главы государств покинут официальные резиденции ради поездок по своим странам — Путин будет работать в Санкт-Петербурге, а Трамп — в штате Флорида.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Помощник президента России высказался о начале контактов с США по Украине

      Лолита пожаловалась на размер своей пенсии

      Зеленский допустил превращение Украины в Афганистан

      Кулеба сравнил перспективы перемирия с походом в Париж на четвереньках

      Госдума ратифицировала договор о Союзном государстве

      Помощник президента России подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде

      Ушаков высказался о деталях встречи Путина и Трампа

      Зеленский озвучил требование Украины по мирным переговорам

      Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше