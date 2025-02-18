Утренняя сессия переговоров России и США закончилась

Захарова: Закончилась утренняя сессия в Эр-Рияде, перешли к рабочему ланчу

Закончилась утренняя сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что делегации России и США приступили к рабочему ланчу. Уточняется, что после обеденного перерыва участники вернутся за стол переговоров на завершающую сессию.

Ранее стали известны планы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в день переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Отмечается, что главы государств покинут официальные резиденции ради поездок по своим странам — Путин будет работать в Санкт-Петербурге, а Трамп — в штате Флорида.