В Британии заявили о нехватке солдат для отправки на Украину

Экс-глава генштаба ВС Британии Ричардс заявил о нехватке солдат для Украины

Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава для отправки войск на Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

Ричардс заявил о нехватке солдат для обеспечения гарантий безопасности Украины. По его словам, британская армия недостаточно велика, чтобы добиться значительного эффекта. Численность войск достигает порядка 72 тысяч человек, однако готовы к развертыванию от 45 до 50 тысяч.

Британский премьер Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.