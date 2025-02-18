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23:37, 18 февраля 2025Мир

В Британии заявили о нехватке солдат для отправки на Украину

Экс-глава генштаба ВС Британии Ричардс заявил о нехватке солдат для Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава для отправки войск на Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

Ричардс заявил о нехватке солдат для обеспечения гарантий безопасности Украины. По его словам, британская армия недостаточно велика, чтобы добиться значительного эффекта. Численность войск достигает порядка 72 тысяч человек, однако готовы к развертыванию от 45 до 50 тысяч.

Британский премьер Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

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