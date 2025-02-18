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09:04, 18 февраля 2025Мир

В Германии признали отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины

Паппергер: В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах
Семен Александров (редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. Отсутствие вооружений признал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Financial Times (FT).

«У европейцев и украинцев на складах ничего нет», — заявил он. По его словам, спрос на оружие в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня между в конфликте на Украине.

Ранее глава оборонного концерна отметил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине. Паппергер подчеркнул, что Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров, поскольку европейские страны недостаточно инвестировали в оборону.

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