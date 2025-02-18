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04:02, 18 февраля 2025Россия

В Госдуме напомнили об опасности денежных переводов от незнакомцев

Депутат Немкин: денежные переводы от незнакомцев могут быть мошеннической схемой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Перевод денежных средств от незнакомцев может по закону стать причиной привлечения к ответственности получателя как соучастника. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что это даже касается тех ситуация, «когда он действовал неосознанно», так как такие переводы могут быть частью мошеннических схем. Парламентарий подчеркнул, что отправляя деньги, россиянин практически теряет возможность их вернуть — особенно в том случае, если перевод, например, был осуществлен на анонимный или зарубежный счет.

Ранее в Банке России заявили, что в 2024 году от финансовых мошенников чаще остальных страдали россиянки со средним уровнем дохода.

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