Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 18 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали причину отказа стран ЕС от отправки миротворцев на Украину

Депутат Журавлев: Евросоюз боится последствий отправки миротворцев на Украину
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Германия, Италия и Польша отказались от отправки миротворцев на Украину из-за понимания последствий тяжести подобных действий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводят «Известия».

Депутат считает, что страны Евросоюза (ЕС) гордятся тем, что смогли участвовать в украинском конфликте почти без вовлечения собственных вооруженных сил. Однако после того, как США отказались от прежних объемов поддержки Киева, перед Европой встал вопрос о дальнейших действиях, пояснил Журавлев.

«Продолжить получится только при непосредственном участии их армий. К такой постановке вопроса никто оказался не готов. Те, кто обладает более-менее серьезными вооруженными силами — Германия, Италия, Польша, — сразу же выступили против введения на Украину собственного воинского контингента», — сказал он.

По словам парламентария, эти страны понимают, какими социальными, политическими и экономическими последствиями для них закончится отправка миротворцев на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров оценил переговоры России и США в Саудовской Аравии

      Лавров высказался о трехступенчатом плане по Украине

      В российском городе пожаловались на «сейсмическую активность» из-за трамваев

      Лавров захотел дать по рукам Зеленскому за выходку на Кубани

      Украинцы и казахстанцы подрались в самолете

      В Госдуме назвали причину отказа стран ЕС от отправки миротворцев на Украину

      Минобороны опубликовало кадры штурмовых действий у Ясеневого

      В Санкт-Петербурге захотели ввести новые ограничения для мигрантов

      SpaceX посадит ступень Falcon 9 в районе Багамских островов

      На Украине остановили онлайн-трансляцию с камер в центре Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше