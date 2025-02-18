В Госдуме назвали причину отказа стран ЕС от отправки миротворцев на Украину

Депутат Журавлев: Евросоюз боится последствий отправки миротворцев на Украину

Германия, Италия и Польша отказались от отправки миротворцев на Украину из-за понимания последствий тяжести подобных действий. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводят «Известия».

Депутат считает, что страны Евросоюза (ЕС) гордятся тем, что смогли участвовать в украинском конфликте почти без вовлечения собственных вооруженных сил. Однако после того, как США отказались от прежних объемов поддержки Киева, перед Европой встал вопрос о дальнейших действиях, пояснил Журавлев.

«Продолжить получится только при непосредственном участии их армий. К такой постановке вопроса никто оказался не готов. Те, кто обладает более-менее серьезными вооруженными силами — Германия, Италия, Польша, — сразу же выступили против введения на Украину собственного воинского контингента», — сказал он.

По словам парламентария, эти страны понимают, какими социальными, политическими и экономическими последствиями для них закончится отправка миротворцев на Украину.