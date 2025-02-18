В Госдуме раскрыли новый способ передачи чека покупателю

Депутат Гаврилов: С 1 марта заработает сервис ФНС по передаче чека покупателю

В России с 1 марта заработает сервис, который позволяет отправлять электронные чеки в единое хранилище. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с РИА Новости.

Платформа получила название «Мои чеки онлайн». По мнению парламентария, сервис позволит собрать чеки от покупок в едином, доступном для пользователей, хранилище.

Отмечается, что для активации сервиса покупателю необходимо будет предоставить продавцу номер телефона или электронную почту. Кроме того, нужно дать согласие на отправку чеков в сервис. В случае, если клиент не укажет необходимые данные, чеки будут присылаться привычным способом или выдаваться на кассе.

Гаврилов уточнил, что новый порядок выдачи чеков закреплен законом и распространится на оплату через Систему быстрых платежей.

Ранее стало известно, что, по итогам 2024 года, средняя доля сдержанных обещаний, которые россияне давали коллекторам выросла к уровням 2023-го более чем вдвое, превысив 30 процентов.