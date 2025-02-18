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12:32, 18 февраля 2025Мир

В Кремле прокомментировали планы Евросоюза по созданию армии

Песков об армии ЕС: Такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза (ЕС) по созданию армии, заявил, что такие планы нужно внимательно отслеживать и делать выводы. Его слова приводит РИА Новости.

«До сих пор каких-то оборонных совместных аспектов у Евросоюза не было, что касается перспективных планов, то, конечно, их надо очень внимательно отслеживать, изучать и делать выводы», — отметил представитель Кремля.

Ранее в Евросоюзе признали преимущество Вооруженных сил России (ВС РФ) над армиями стран блока. Кроме того, в странах ЕС признали способность российской экономики выпускать боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в конфликте на Украине.

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