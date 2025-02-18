В Кремле рассказали о планах Путина в день переговоров с США

Песков: Путин продолжит работу в Санкт-Петербурге в день переговоров с США

Президент России Владимир Путин 18 февраля, в день переговоров с США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд, работает в Санкт-Петербурге. О планах главы государства рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле рассказали, что и 19 февраля Путин продолжит работу в Петербурге. Песков добавил, что прессу будут информировать о мероприятиях с участием российского лидера.

Ранее Песков напомнил позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде начались утром 18 февраля. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в переговорах будет отвечать за экономический аспект.