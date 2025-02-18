В Кремле указали на возможное решение вопроса ядерной программы Ирана

Песков: вопрос ядерной программы Ирана может быть решен дипломатическим путем

Вопрос иранской ядерной программы может быть решен дипломатическим путем. С таким заявлением в интервью агентству IRNA выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос иранской ядерной программы может и должен быть решен дипломатическим путем», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке сообщила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году.