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11:36, 18 февраля 2025Мир

В Кремле указали на возможное решение вопроса ядерной программы Ирана

Песков: вопрос ядерной программы Ирана может быть решен дипломатическим путем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Вопрос иранской ядерной программы может быть решен дипломатическим путем. С таким заявлением в интервью агентству IRNA выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли всех вовлеченных сторон вопрос иранской ядерной программы может и должен быть решен дипломатическим путем», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской разведке сообщила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году.

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