Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 13 февраля 2025Мир

В США допустили атаку Израиля на ядерные объекты Ирана

WSJ заявила о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб.

«Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам», — написала WSJ со ссылкой на американского чиновника.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. При этом он отметил, что принятое им решение не вызывает у него радости.

Ранее в США призвали нанести удары по ядерным объектам Ирана. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона высказался о конфликте Украине. Киев возмущен, Европа говорит о капитуляции, а в России видят прозрение США

      Россияне предпочли секс подарку на День святого Валентина

      В Китае заявили о разочаровании Украины после разговора Трампа и Путина

      В России начали собирать первые самолеты Як-130М

      Россиянам назвали способ сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ

      Порномодель подсчитала все оргазмы во время секса с тысячей мужчин за 12 часов

      Влияние гаджетов Apple на здоровье оценят

      Опубликованы кадры падения горящего объекта в приграничном белорусском городе

      На Украине начали забирать детей из вузов

      Во Франции выступили с призывом после беседы Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше