В США допустили атаку Израиля на ядерные объекты Ирана

WSJ заявила о планах Израиля ударить по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб.

«Разведсообщество США выпустило второй доклад, изданный в первые дни администрации президента Трампа, в котором вновь упоминается, что Израиль рассматривает такие удары по иранским ядерным объектам», — написала WSJ со ссылкой на американского чиновника.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. При этом он отметил, что принятое им решение не вызывает у него радости.

Ранее в США призвали нанести удары по ядерным объектам Ирана. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).