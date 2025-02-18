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11:41, 18 февраля 2025Мир

В МИД Китая высказались об отправке миротворцев на Украину

МИД Китая: Пекин придерживается беспристрастной позиции по конфликту на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Го Цзякунь

Го Цзякунь. Фото: Florence Lo / Reuters

Китай придерживается беспристрастной позиции по вопросу конфликта на Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на территорию республики, передает РИА Новости.

«Китай не комментирует гипотетические вопросы, потому что последовательно придерживается беспристрастной позиции по конфликту на Украине, которую уже озвучивал множество раз», — подчеркнул дипломат.

Го Цзякунь также указал на то, что КНР намерена продолжить прикладывать все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, он отметил «важность конструктивной роли Пекина в содействии политическому решению кризиса».

Ранее газета The Economist со ссылкой на источники сообщила, что США предлагают отправить на Украину в случае урегулирования вооруженного конфликта войска не только из Европейского союза (ЕС), рассматривая также силы Китая и Бразилии. Предполагается, что эти силы могут быть размещены вдоль линии боевых действий, которая будет переформатирована в буферную зону.

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