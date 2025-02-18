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13:31, 18 февраля 2025Экономика

В Минфине уточнили влияние текущих реалий на параметры налоговой системы России

Минфин заявил об отсутствии планов по корректировке параметров налоговой системы
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Минфине РФ заявили об отсутствии планов по корректировке основных параметров налоговой системы. Соответствующий комментарий опубликовали 18 февраля в Telegram-канале ведомства.

В сообщении уточнили, что федеральный бюджет на 2025-2027 годы «предусматривает устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств, которые обеспечивают сбалансированность бюджетной системы».

«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», — указали представители властей.

Накануне директор профильного департамента Минфина Данил Волков назвал налоговую политику не «самостоятельной эфемерная субстанцией», а «неотъемлемой частью общей госполитики». Он уточнил, что «как показала практика последних лет» в ее рамках, «в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной». По данным агентства ТАСС, процитировавшего чиновника, речь шла о реалиях текущего момента, вносящих коррективы в планы.

Ранее во вторник стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил пакет предложений в сфере налогов. Среди его идей — введение ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ от 15 до 22 процентов, позволяющего защитить их от воздействия инфляции, а также запуск системы семейного налогообложения, рассчитанной на то, чтобы все заработанное состоящими в браке россиянами перераспределялось на количество членов семьи и учитывалось при определении ставки.
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