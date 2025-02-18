В одной части России прошел самый теплый январь

Гидрометцентр: Январь стал самым теплым в центре Европейской России

Январь 2025 года оказался самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений (с 1891 года) в центре Европейской России и в целом на европейской территории страны. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Самым теплым январь оказался и в Центральном федеральном округе. Другие округа Европейской России оказались в первом десятке самых теплых. В Южном округе этот месяц оказался вторым по уровню тепла, в Приволжском — третьем, Северо-Кавказском — четвертым, Северо-Западном — седьмым. Вся азиатская территория России, Сибирский федеральный округ и южная часть Дальневосточного округа по погоде в январе оказались среди первых десяти самых теплых в истории. Что касается всей территории России, прошедший январь занял четвертую строчку в ранжированном ряду. Рекордсменом остается январь 2007 года.

Среднемесячная температура в Арктике оказалась больше нормы примерно на 1,5 градуса. В январе была зарегистрирована минимальная площадь ледового панциря для этого месяца за всю историю наблюдений.

Ранее метеорологи пообещали аномально теплую весну почти во всех регионах страны — на европейской территории РФ, Урале, в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке.