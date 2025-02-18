В Подмосковье наркоторговец поджег свое уголовное дело в ИВС

В Химках наркоторговец попытался сжечь свое уголовное дело

В подмосковных Химках наркоторговец поджег свое уголовное дело в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал МК: срочные новости.

По данным издания, женщина-следователь пришла к преступнику, чтобы предъявить обвинение в сбыте героина. Он смог через решетку выхватить свое уголовное дело и поджечь документ спичками. Сотрудники изолятора остановили мужчину.

В результате россиянин получил семь лет и один месяц колонии.

Ранее стало известно, что житель Нижнекамска, обвиняемый в наркопреступлении, пришел на суд со свертком запрещенных веществ.

