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12:39, 18 февраля 2025Силовые структуры

В Подмосковье наркоторговец поджег свое уголовное дело в ИВС

В Химках наркоторговец попытался сжечь свое уголовное дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В подмосковных Химках наркоторговец поджег свое уголовное дело в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал МК: срочные новости.

По данным издания, женщина-следователь пришла к преступнику, чтобы предъявить обвинение в сбыте героина. Он смог через решетку выхватить свое уголовное дело и поджечь документ спичками. Сотрудники изолятора остановили мужчину.

В результате россиянин получил семь лет и один месяц колонии.

Ранее стало известно, что житель Нижнекамска, обвиняемый в наркопреступлении, пришел на суд со свертком запрещенных веществ.

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