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19:29, 18 февраля 2025Путешествия

В России оценили вероятность восстановления прямых рейсов с США

Эксперт Росавиации: Россия и США не восстановят прямые рейсы в ближайшее время
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: weston m / Unsplash

Член Общественного совета при Росавиация Виктор Горбачев заявил, что Россия и США не восстановят прямые рейсы между странами в ближайшее время, несмотря на нормализацию отношений. Вероятность запуска авиасообщения он оценил в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, пока что это маловероятно из-за запрета для России на полеты над Европой. Кроме того, он усомнился, что российский турпоток в США будет значительным.

Ранее Россия и Доминиканская Республика захотели запустить прямые рейсы. По словам посла популярной курортной страны в РФ Рамона Алехандро Ариас Сарсуэлы, контакты уже установлены между компаниями и органами, отвечающими за возможность возобновления прямого авиасообщения.

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