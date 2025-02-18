В России оценили вероятность восстановления прямых рейсов с США

Эксперт Росавиации: Россия и США не восстановят прямые рейсы в ближайшее время

Член Общественного совета при Росавиация Виктор Горбачев заявил, что Россия и США не восстановят прямые рейсы между странами в ближайшее время, несмотря на нормализацию отношений. Вероятность запуска авиасообщения он оценил в беседе с изданием «Абзац».

По словам эксперта, пока что это маловероятно из-за запрета для России на полеты над Европой. Кроме того, он усомнился, что российский турпоток в США будет значительным.

Ранее Россия и Доминиканская Республика захотели запустить прямые рейсы. По словам посла популярной курортной страны в РФ Рамона Алехандро Ариас Сарсуэлы, контакты уже установлены между компаниями и органами, отвечающими за возможность возобновления прямого авиасообщения.