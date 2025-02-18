В России принялись нанимать сотрудников постарше

hh.ru: Работодатели в РФ за год стали вдвое чаще нанимать сотрудников старше 40

За прошедший год российские работодатели стали вдвое чаще нанимать сотрудников постарше. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает «Коммерсантъ».

В 2024-м количество приглашений на вакансии выросло на 74 процента, в то время как число самих вакансий увеличилось на 19 процентов. В годовом выражении соотношение резюме к приглашениям выросло с 3,4 до 5,6 единицы.

По словам руководителя направления клиентской эффективности hh.ru. Натальи Даниной, тенденция говорит о нарастающей конкуренции за сотрудников. Бизнесу приходится расширять «воронку подбора» и принимать таких соискателей, к которым ранее не проявляли интереса или даже относились предвзято.

«За последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет. В 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 миллиона приглашений, на 92 процента больше, чем в 2023-м. Соискатели в возрасте 51–60 лет получили 8,5 миллиона приглашений (плюс 95 процентов год к году), от 61 года и старше — 1,3 миллиона приглашений (106 процентов)», — пояснила она.

Наиболее лояльны к людям в возрасте 41–50 лет работодатели в сфере «Высший и средний менеджмент» (33 процента приглашений на такие вакансии были сделаны людям этой возрастной категории), «Финансы, бухгалтерия» (27 процентов), «Безопасность» (25 процентов), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23 процентов), отметили в hh.ru.

Ранее замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Сергей Музыченко заявил, что для строительной отрасли остро встала кадровая проблема. Сектору не хватает квалифицированных работников, признал чиновник в ходе выступления на форуме «Сибирская строительная неделя».