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08:17, 11 февраля 2025Экономика

В России назвали отрасль с серьезными кадровыми проблемами

Замглавы Минстроя Музыченко: Кадры — основная проблема для строительной отрасли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

По итогам 2024 года кадровая проблема стала основной для строительной отрасли. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Сергей Музыченко, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время, отметил он, кадровая повестка остается приоритетной для строительной отрасли. Сектору не хватает квалифицированных работников. «Кадры стали основной проблемой для развития строительной отрасли», — резюмировал Музыченко в ходе выступления на форуме «Сибирская строительная неделя».

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Он напомнил, что с 2024 года ведомство получило возможность разрабатывать типовые образовательные программы для подготовки квалифицированных кадров. Работа в этом направлении должна «встать на рельсы» весной этого года. «Для нас подготовка кадров — ключевая задача», — заключил Музыченко.

Ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов спрогнозировал дефицит кадров в строительной отрасли на уровне 16-17 процентов от всей численности персонала. Работодатели в этом сегменте, по его словам, в среднесрочной перспективе могут столкнуться с наймом почти всех востребованных специалистов, включая оконщиков, монолитчиков и штукатуров. Глава Минстроя Ирек Файзуллин оценивал нехватку рабочих рук в отрасли в миллион человек.

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